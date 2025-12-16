القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أماطت اللجنة الفنية، المُشكّلة بقرار محافظ القليوبية، اللثام عن التفاصيل الكاملة لحجم الأضرار التي لحقت بالمنازل المتاخمة لشريط السكة الحديد بناحية السفاينة بمركز طوخ، إثر حادث قطار البضائع.

وأكد التقرير الرسمي الذي استند إلى فحص هندسي دقيق للواجهة الشرقية المطلة على الحادث، تضرر 9 عقارات بتلفيات متباينة، مع تأكيد حاسم على سلامتها الإنشائية.

خرائط التصدع والجدران المفتوحة

ووثّقت اللجنة في تقريرها خريطة التلفيات للأبنية الأكثر تضرراً، حيث رصدت في العقار الأول المملوك لكل من صلاح الدين فهيم وهدى فهيم، والمكون من ثلاثة طوابق، كسراً وتصدعاً بالحائط الخارجي للدور الأول العلوي بمسطح متضرر بلغ 10 أمتار مربعة، بينما كانت الأضرار أشد وضوحاً في العقار الثاني المكون من خمسة طوابق والمملوك لمحمد عبد العزيز، إذ سجلت اللجنة اختراقاً وكسراً بالحائط الخارجي للدور الأرضي بكامل الواجهة بمسطح 12 متراً مربعاً، إضافة إلى تهشم الجزء الخرساني أعلى البوابة.

ولم يكن العقار الثالث المملوك لعماد عبد الهادي بمنأى عن الأضرار، حيث شهد المبنى المكون من أربعة طوابق تهدم جزء كبير من حائط الدور الأرضي مخلفاً فتحة كبيرة بمسطح 9 أمتار مربعة، كما طالت الأضرار العقار الخامس المملوك لمحمدي متولي عبد الله، حيث رصد التقرير كسراً واختراقاً بحائط الدور الأرضي وتصدعاً بجدار آخر في الواجهة.

شظايا الشرفات والواجهات

امتدت آثار الحادث لتطال شرفات وواجهات عقارات أخرى، حيث أوضح التقرير تعرض العقار الرابع المملوك لشرقاوي السيد علي لكسر بحائط واجهة الدور الأول وتصدع كامل بالباكية مع تضرر الجزء السفلي لبلكونة الدور الأول.

وفي العقار السادس الخاص بورثة عوض نصار، تهدم حائط بلكونة الدور الأول العلوي بطول 8 أمتار وارتفاع 1.20 متر، ولحقت أضرار مماثلة بالعقار السابع المملوك لأحمد بيومي علي مصطفى، تمثلت في كسر بحائط بلكونة الدور الأول.

واقتصرت التلفيات في العقار الثامن المملوك لمحمد عبد المقصود حسن، والعقار التاسع المملوك لأحمد مصطفى شحاتة، على كسور في الأجزاء السفلية الخرسانية وكوابيل بلكونات الدور الأول العلوي.

قرار حاسم وتوصية عاجلة

وفي ختام تقريرها، حسمت اللجنة الجدل حول مصير هذه المباني، مؤكدة أن جميع التلفيات المرصودة ظاهرية ولا تمس العناصر الإنشائية الأساسية، مما يعني أن كافة العقارات آمنة ولا تستدعي الإخلاء الكلي.

ومع ذلك، أوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الترميم والإصلاح، مع الاكتفاء بإجراء "إخلاء جزئي مؤقت" للغرف المتضررة فقط، لضمان سلامة السكان لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.

