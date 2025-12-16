كتب - معتز عباس:

انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة، تصريحات الفنان أحمد العوضي الأخيرة على السوشيال ميديا، والتي قال فيها خلال فيديو بث مباشر عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه الأعلى أجرًا والأعلى مشاهدة ومبيعا في مصر.

وقالت مفيدة شيحة في برنامج "الستات"، الذي عرض على قناة "النهار" موجها رسالة لـ أحمد العوضي: "أحمد انت عارف أن انت فنان محترم جدا وشاطر جدا وموهوب جدا واعمالك بتحقق نجاح كبير جدا، بس انت طلعت تقول الكلام ده ليه امبارح سيبك من موضوع عيد ميلادك بس اشمعنى".

وتساءلت: "هل ده بسبب ما أنت طلعت امبارح واتكلمت على الموضوع ده؟، هل ده بسبب ياسمين عبد العزيز لما طلعت مع منى الشازلي؟، هل أنت كنت عايز تقول مسدج او أنتوا الاثنين تبعتوا لبعض مسدج عن طريق السوشيال ميديا؟، الكلام من تحت الترابيزة اللي احنا زهقنا منه ما بقاش شيء ظريف يعني".

وتابعت: "أي حد يطلع يقول أنا الأعلى أجرا أنا الأعلى مشاهدة أنا اللي مكسر الدنيا ده حقك تعمله في اي حته تانيه غير السوشيال ميديا لان انا بعتبر ان السوشيال ميديا دي هوا تلفزيون صغير موجود عندنا في ايدينا كلنا ومش مسموح لكل الناس استعماله، مينفعش اطلع اقول على على نفسي كده يا احمد".

يشارك أحمد العوضي في دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، انتصار، يارا السكري، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سينتيا خليفه.

اقرأ أيضا..

بصحبة صديقاتها.. هنا شيحة بإطلالة جريئة تحتفل بالكريسماس





مروة الأزلي لـ "مصراوي" عن الزعيم عادل إمام: "طول عمره أيقونة ونجم في السما"



