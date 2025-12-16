بعد تصريحه "أنا أعلى أجر في مصر".. محمد علي خير ينتقد أحمد العوضي

انتقد الإعلامي محمد علي خير ما صدر من الفنان أحمد العوضي خلال الساعات الماضية من تصريحات التي ذكر فيها أنه الأعلى أجرًا، ولك خلال إحدى فقرات برنامجه "المصري أفندي" المعروض على قناة الشمس.

وانتقد محمد علي خير "العوضي"، قائلا: "هل أنت الأعلى أجرًا من كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومحمد رمضان؟ لا طبعا، أنت لست الأعلى أجراً، هات لى شهادة تقول إنك الأعلى مشاهدة، إنت جايب الاستحقاقية دى من أين؟ اللهجة دى تخسرك كتير".

تصريحات أحمد العوضي

ألتقى الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر يث مباشر على حسابه "فيسبوك"، وخلال حديثه عن إحدى مسابقاته التي يقوم خلالها بمنح الفائزين مبالغ مالية.

وقال العوضي: "الحمد لله بحسب جوجل مسلسل فهد البطل الأعلى بحثا في مصر سنة ٢٠٢٥، زي ما كان حق عرب الأعلى بحثا في ٢٠٢٤، وكان رقم واحد في مصر".

وتابع: "زي ماكان فهد البطل رقم ١ في مصر وعلى مستوى العالم العربي، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجرا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعا"

مضيفا : "أقل حاجة أعملهالكم إني أعمل مسابقة وتكسبوا فيها، والمليان بيودي للفاضي"

وأنهى العوضي حديثه قائلا: "إن شاء الله السنة دي نبقى الأعلى مشاهدة ومبيعا، ويبقى الفرق بينا وبين رقم ٢ و ٣ زي من هنا لمطروح كده".

أحمد العوضي يشارك بـ علي كلاي" في رمضان 2026

يواصل أحمد العوضي تصويره مسلسله الجديد "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.