"الصحة": أدلة استرشادية وحملات مكثفة للحد من الولادة القيصرية



كتبت -داليا الظنيني :

قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إن ملف الولادات القيصرية يمثل قضية متشابكة تشترك فيها أطراف عدة، تشمل الأطقم الطبية، والمؤسسات العلاجية، بالإضافة إلى الوعي الأسري.

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة بدأت بالفعل في تركيز جهودها لتقليص نسب العمليات القيصرية داخل كافة المستشفيات الحكومية، لضمان تقديم الخدمة الطبية وفقاً للاحتياج الفعلي وليس الرغبة المجردة.

أضافت "الألفي" أن الوزارة قامت بإطلاق أدلة استرشادية دقيقة تحدد بوضوح الحالات الطبية التي تستوجب اللجوء للولادة الطبيعية، والحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخلاً قيصرياً.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تزامنت مع برامج تدريبية مكثفة استهدفت الأطباء وكافة الأطقم الطبية المعنية برعاية الحوامل، لرفع كفاءتهم في إدارة الولادات الطبيعية والحد من الاندفاع نحو الجراحة غير المبررة.

وذكرت أن الوزارة لم تغفل الجانب التوعوي، حيث تم إطلاق حملة قومية شاملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الولادة.

وأشارت إلى أن هناك مشروعاً توعوياً طبياً يجري تنفيذه حالياً في كافة المراكز الطبية على مستوى الجمهورية، يهدف إلى شرح التأثيرات الإيجابية والفوائد طويلة الأمد للولادة الطبيعية على صحة الأم ونمو الطفل.