بالصورـ محافظ أسيوط يستقبل رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة

أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والوفد المرافق لها، في مستهل زيارتها للمحافظة لافتتاح فرع المجلس بأسيوط.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، والدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتاة، والدكتور سمير أبو ريا، مدير المبادرة الوطنية لتمكين الطفل، وعمرو أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وهشام الخطيب، مدير برنامج فروع المجلس. كما شارك الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، وحسني رجب الطويل، المشرف العام على فرع المجلس بالمحافظة، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بزيارة رئيس المجلس، مؤكداً الدور الحيوي للمجلس في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والخطر، وتقديم خدمات متكاملة لهم، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان حماية الأطفال المعرضين للخطر وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشار أبو النصر إلى التزام المحافظة بدعم المبادرات التنموية التي تستهدف رعاية الأطفال والأسر، بما في ذلك مكافحة العنف ضد الأطفال، تحسين خدمات الصحة والتعليم، وتمكين المرأة، خاصة في مجالات الحرف اليدوية وتنمية الثروة الحيوانية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومبادرة المليون طائر، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

كما أكد المحافظ أهمية نشر الوعي في المناطق الريفية حول التعليم والصحة الإنجابية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها لجهود المحافظة في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال والأسر، مؤكدة استعداد المجلس لتقديم الدعم الفني واللوجيستي لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف الكوادر المحلية، بما يعزز الوعي بقضايا الطفولة، مشيدة بالتعاون القائم لتحقيق رؤية مصر 2030.

واستعرضت السنباطي أبرز المبادرات التي ينفذها المجلس، ومنها برامج الحماية من العنف ضد الأطفال، ودعم الأمهات العاملات، وتعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال.

كما أشادت بمبادرة المحافظ لتدشين رحلة جوية أسبوعية منتظمة بين القاهرة وأسيوط، مؤكدة أنها ستسهم في تسهيل متابعة أعمال المجلس، وكشفت عن خطة لإطلاق برنامج سياحي للأطفال لزيارة معالم المحافظة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والارتقاء بأوضاع الأسرة المصرية، تنفيذاً للمبادرات الرئاسية، مع التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها أساس بناء شخصية الطفل وترسيخ الهوية المصرية، وفقاً للإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة.