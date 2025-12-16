"وطني بنسبة ١٠٠٪؜".. المنتج تامر مرتضى يرد على مهاجمي صناع فيلم "الست"

رد المنتج تامر مرتضى، على الهجوم الذي تعرض له صناع فيلم "الست"، وذلك بعد إشارة الفنان محمد صبحي، إلى وجود "مؤامرة على الفن المصري"، خلال انتقاده الفيلم.

وعلق تامر مرتضى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على الجدل المثار، وكتب: "تشرفت أنا وزملائي في شركة أروما أننا نقوم بأعمال المؤثرات البصرية في فيلم الست لمدة سنة تقريباً من العمل المتواصل".

وتابع : "خلال كل الفترة دي اتفرجنا على الفيلم عشرات المرات..في كل مرة كنا بننبهر من القصة والإخراج وجميع عناصر العمل، فيلم الست من قراءتي الشخصية هو سرد لبعض المحطات الرئيسية في حياة أم كلثوم ".

وأوضح المنتج: "يبدأ الفيلم في حفلة على أهم مسارح العالم لجمع أموال لصالح المجهود الحربي لاسترجاع سيناء، والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية وينتهي بدعوة للمرأة المصرية أن يكون لها دور فعال والوقوف مع جيشها ضد العدو".

واختتم: "من المؤكد أن الفيلم وطني بنسبة ١٠٠٪؜ ومن الصعب أن يوصف بعكس ذلك، كل الشكر لمخرج العمل ولمنتجين العمل وداعميه وإخلاصهم وإصرارهم على تقديم عمل بهذه الحرفية والضخامة والجودة الإنتاجية والوطنية، وأدعوكم لمشاهدة هذه التجربة السينمائية الفريدة أكثر من مرة، فيلم يحمل كل عناصر سحر السينما الحقيقي ومتعة المشاهدة في كل مرة".

ووجه الفنان محمد صبحي، اللوم إلى الفنانة منى زكي على مشاركتها في فيلم "الست"، وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، وقال: "ألوم على تلميذتي منى زكي، اللي بفتخر بيها وبحبها، أنها تقع في مثل هذه الوقيعة".

وأشار خلال حديثه عن الفيلم، إلى ما وصفه بالمؤامرة، إذ قال: "هناك مؤامرة كبيرة على مصر، غير المؤامرات اللي إحنا عارفينه من أعدائنا، في مؤامرات لضرب الفن، وضرب أسطورة الريادة المصرية، الريادة المصرية دي تاريخ، مش عايزين نكسر، إحنا الأوائل لأنها حقيقة تاريخية".

فيلم"الست"، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، كريم عبد العزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، نيللي كريم، سيد رجب، أحمد خالد صالح، و غيرهم.