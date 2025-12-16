إعلان

رمضان 2026.. سعد الصغير يعلن بدء تصوير مسلسل "فرصة عمل"

كتب : سهيلة أسامة

01:00 م 16/12/2025
أعلن الفنان سعد الصغير عن بدء تصوير مسلسله الجديد "فرصة عمل"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وشارك سعد الصغير متابعيه عددًا من الصور من داخل لوكيشن التصوير، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "توكلنا على الله.. بداية تصوير مسلسل فرصة عمل".

أبطال مسلسل "فرصة عمل"

ويشارك في بطولة مسلسل "فرصة عمل" عدد من الفنانين، من بينهم سعد الصغير، عايدة رياض، عزة مجاهد، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

