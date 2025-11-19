ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

أعلن الفنان مصطفى حجاج اعتذاره عن إحياء حفلات رأس السنة، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه على "فيسبوك".

جاء فيه: "بعتذر عن حفلات رأس السنة.. إخواتي الموسيقيين اللي عنده حاجة اليوم ده يروّح يشتغلها".

ويأتي هذا القرار قبل أسابيع قليلة من احتفالات رأس السنة، دون الكشف عن أسباب الاعتذار.

يُذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كانت أغنية "الناس غدارة"، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهو أول تعاون يجمعه بالمخرج جاد شويري.

والأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، فيما تولّى هندسة الصوت والإنتاج هاني محروس، وإخراج جاد شويري، ومن إنتاج شركة "إن جي ميوزيك برودكشن" لهاني محروس.

