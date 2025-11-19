إعلان

مصطفى حجاج يعلن عدم مشاركته في حفلات رأس السنة

كتب : سهيلة أسامة

01:07 م 19/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصطفى حجاج
  • عرض 4 صورة
    مصطفى حجاج يعلن عدم مشاركته في حفلات رأس السنة
  • عرض 4 صورة
    مصطفى حجاج يعتذر عن حفلات رأس السنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان مصطفى حجاج اعتذاره عن إحياء حفلات رأس السنة، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه على "فيسبوك".

جاء فيه: "بعتذر عن حفلات رأس السنة.. إخواتي الموسيقيين اللي عنده حاجة اليوم ده يروّح يشتغلها".

ويأتي هذا القرار قبل أسابيع قليلة من احتفالات رأس السنة، دون الكشف عن أسباب الاعتذار.

يُذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كانت أغنية "الناس غدارة"، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهو أول تعاون يجمعه بالمخرج جاد شويري.

والأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، فيما تولّى هندسة الصوت والإنتاج هاني محروس، وإخراج جاد شويري، ومن إنتاج شركة "إن جي ميوزيك برودكشن" لهاني محروس.

اقرأ أيضًا:

إعادة "ضد السينما" وعرض "اغتراب".. تعرف على فعاليات "القاهرة السينمائي" اليوم

آسر ياسين ودينا الشربيني يبدآن تصوير مسلسل "اتنين غيرنا"

مصطفى حجاج حفلات رأس السنة فيسبوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة