ادعاء كاذب يهز السوشيال.. الأمن يكشف حقيقة دهس طفل بجرار في أسيوط

كتب : علاء عمران

03:37 م 16/12/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخرين بدهس نجله بجرار زراعي، وتهديده بالأسلحة النارية، ومنعه من زراعة قطعة أرض مملوكة له، وإحداث تلفيات بالمحصول بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات سابقة حول الجيرة الزراعية بين الشاكي، وله معلومات جنائية، و7 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وسبق تحرير عدة محاضر متبادلة بشأن تلك الخلافات.

كما تبين عدم صحة ادعاء الشاكي بقيام أحد المشكو في حقهم بدهس نجله باستخدام جرار زراعي، أو تهديده بالأسلحة النارية، أو منعه من زراعة قطعة الأرض المملوكة له.

وباستدعاء الشاكي ومواجهته، أقر بإدلائه بادعاءات كاذبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دهس طفل بجرار أسيوط مواقع التواصل الاجتماعي

