"ربنا يصبر قلوبكم".. بوسي تعنى شقيقة عادل إمام بكلمات مؤثرة

نعت المطربة بوسي، السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وكتبت بوسي في "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي لكل العائلة الزعيم عادل إمام ومحمد إمام ورامي إمام وعمر متولي في وفاة الفقيدة المغفور لها باذن الله الله تعالى إيمان إمام ربنا يصبر قلوبكم".

ورحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، مساء أمس الأحد، وشيع جثمانها صباح اليوم الإثنين.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها، من بينهم: خالد سرحان، تامر عبدالمنعم، خالد الصاوي، محمد ثروت، إسعاد يونس.

اقرأ أيضا..

"أنيقة وجذابة".. أحدث جلسة تصوير لـ هند صبري مع صاحبة السعادة

طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من الموسم الخامس لـ Stranger Things