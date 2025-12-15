إعلان

"ربنا يصبر قلوبكم".. بوسي تعنى شقيقة عادل إمام بكلمات مؤثرة

كتب : معتز عباس

10:07 م 15/12/2025

المطربة بوسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت المطربة بوسي، السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان الكبير عادل إمام، والتي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وكتبت بوسي في "ستوري" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي لكل العائلة الزعيم عادل إمام ومحمد إمام ورامي إمام وعمر متولي في وفاة الفقيدة المغفور لها باذن الله الله تعالى إيمان إمام ربنا يصبر قلوبكم".

ورحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، مساء أمس الأحد، وشيع جثمانها صباح اليوم الإثنين.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيها، من بينهم: خالد سرحان، تامر عبدالمنعم، خالد الصاوي، محمد ثروت، إسعاد يونس.

اقرأ أيضا..

"أنيقة وجذابة".. أحدث جلسة تصوير لـ هند صبري مع صاحبة السعادة

طرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني من الموسم الخامس لـ Stranger Things

المطربة بوسي وفاة شقيقة عادل إمام عادل إمام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء