نعت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، عبر حسابها على موقع فيسبوك، إيمان إمام شقيقة "الزعيم" عادل إمام، وأرملة الفنان مصطفى متولي، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

وكتبت عبير: "إنا لله و إنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله السيدة إيمان إمام أخت الفنان عادل إمام وقد كانت من الأخوات الفضليات المنتقبات وأحسبها على خير ولا أزكيها على الله. كانت تجود علينا بنصائح ثمينة ربنا يجعلها في ميزان حسناتها ويجعلها في أعلى عليين وخالص العزاء لأسرتها الكريمة".

كانت آخر مشاركات عبير الشرقاوي الفنية في مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" عام 2010، وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، بينهم: أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، أحمد راتب، لطفي لبيب، تأليف وليد يوسف، إخراج أحمد فوزي.

