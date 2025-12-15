فيلم "الست" بين إشادات النجوم وانتقادات الجمهور.. كيف أثار الجدل؟

تصوير- هاني رجب:

حضر عدد من نجوم الفن على حضور حفل سفارة مملكة البحرين بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني .

وكان من بين نجوم الفن: "ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، وليد توفيق، لوسي، رانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبداللطيف".

يذكر أن، ليلى علوي انتهت مؤخرا من تصوير فيلم"ابن مين فيهم؟" بطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

فيما أعلنت إلهام شاهين، غيابها عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 .