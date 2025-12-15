إعلان

ليلى علوي ولبلبة وإلهام شاهين في احتفالية سفارة البحرين باليوم الوطني (صور)

كتب : مصراوي

05:02 م 15/12/2025
    أحمد شاكر
    وليد توفيق
    بوسي شلبي ولوسي ورانيا فريد شوقي
    إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة

تصوير- هاني رجب:

حضر عدد من نجوم الفن على حضور حفل سفارة مملكة البحرين بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني .

وكان من بين نجوم الفن: "ليلى علوي، إلهام شاهين، لبلبة، وليد توفيق، لوسي، رانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبداللطيف".

يذكر أن، ليلى علوي انتهت مؤخرا من تصوير فيلم"ابن مين فيهم؟" بطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

فيما أعلنت إلهام شاهين، غيابها عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 .

احتفالية سفارة البحرين باليوم الوطني ليلى علوي لبلبة إلهام شاهين

