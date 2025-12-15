إعلان

انتهاء تصوير مسلسل "الذنب"..أولى أعمال هاني سلامة بالمنصات الرقمية

كتب : هاني صابر

02:26 م 15/12/2025
    هاني سلامة

كتب- هاني صابر:

انتهى صناع مسلسل "الذنب" بطولة الفنان هاني سلامة من تصوير جميع مشاهد العمل الذي لم تحدد الجهة المنتجة موعد عرضه للجمهور.

ويعد المسلسل نقلة تحول في مسيرة الفنان هاني سلامة، حيث يخوض للمرة الأولى المنافسة من خلاله عبر المنصات الرقمية.

ويقدم "سلامة" من خلاله شخصية "الدكتور سليمان"، وهي شخصية جديدة تماما عليه، تحمل تحولات داخلية عميقة ومتشابكة.

ويدخل "سلامة" في صراع درامي مكثف مع أحد أبطال العمل، بعد حادث مفاجئ يقلب حياته رأساً على عقب، مما يدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية معقدة تضع في مواجهة نفسه والآخرين.

المسلسل بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، درة، كارولين عزمي، محمد القس، ميريهان حسين، هيا فياض، وطارق النهري، وقصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

هاني سلامة مسلسل الذنب

