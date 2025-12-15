فيلم "الست" بين إشادات النجوم وانتقادات الجمهور.. كيف أثار الجدل؟

حصاد 2025.. 17 نجما ونجمة يدخلون "القفص الذهبي" هذا العام ( صور)

ليلى علوي ولبلبة وإلهام شاهين في احتفالية سفارة البحرين باليوم الوطني (صور)

كتب- هاني صابر:

انتهى صناع مسلسل "الذنب" بطولة الفنان هاني سلامة من تصوير جميع مشاهد العمل الذي لم تحدد الجهة المنتجة موعد عرضه للجمهور.

ويعد المسلسل نقلة تحول في مسيرة الفنان هاني سلامة، حيث يخوض للمرة الأولى المنافسة من خلاله عبر المنصات الرقمية.

ويقدم "سلامة" من خلاله شخصية "الدكتور سليمان"، وهي شخصية جديدة تماما عليه، تحمل تحولات داخلية عميقة ومتشابكة.

ويدخل "سلامة" في صراع درامي مكثف مع أحد أبطال العمل، بعد حادث مفاجئ يقلب حياته رأساً على عقب، مما يدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية معقدة تضع في مواجهة نفسه والآخرين.

المسلسل بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، درة، كارولين عزمي، محمد القس، ميريهان حسين، هيا فياض، وطارق النهري، وقصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.