كتبت- منال الجيوشي

قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن فيلم "ناصر ٥٦" كان بمثابة تحدي كبير له، وهناك مشهد قام بتصويره 34 مرة.

وكشف محمد فاضل خلال مداخلة مع برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل، أن أحمد زكي صور لقطة 34 مرة، وكانت أول مرة يمثل مشهد لشخصية الرئيس جمال عبد الناصر.

وتابع: "أحمد زكي كان قادراً على تقليد أي شخصية مهما كانت، إلا أنه في هذا الفيلم لم يقلد بل أدى روح الشخصية نفسها، ولم نهتم بالمكياج أو أن تكون شكل الأنف أكبر أو غير ذلك حتى يشعر الممثل بأنه لديه القدرة على تقمص الشخصية دون وجود أي مؤثرات تقيده".

أما عن أصعب مشهد في فيلم "ناصر ٥٦" قال محمد فاضل: "أصعب مشهد هو خطبة المنشية واستغرق 3 أيام في التصوير لأنه كان معه 5000 فرد من الجماهير ومعه 200 شخص يجلسون في الشرفة في مبنى البورصة وهو مشهد صعب للغاية لأنه يعتبر عمود الفيلم".

وأوضح محمد فاضل أن الخطاب الذي ألقاه الفنان أحمد زكي في فيلم ناصر 56 لم يكن مكتوباً بل كان ارتجاليا من وحي خياله

كما أكد "فاضل" أن الحديث عن عصبية أحمد زكي خلال التصوير، أمر غير صحيح.

واختتم محمد فاضل حديثه قائلا: "أحمد زكي خلال التصوير كان يرفض أن ينادي عليه أحد بلقب يا أستاذ بل كان ينادونه بلقب يا ريس".