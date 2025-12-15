وصل المطرب حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إلى مقر النقابة تنفيذا لقرار إحالته للتحقيق الصادر من النقيب الفنان مصطفى كامل.

وقال أحمد زويل "محامي حلمي عبد الباقي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "وصلت مع موكلي إلى مقر النقابة، ومازلنا ننتظر جلسة التحقيق".

وكشف المطرب حلمي عبد الباقي، في بيان له، أنه قام باتخاذ الخطوات القانونية تجاه قرار إحالته للتحقيق.

وأكد حلمي عبدالباقي أنه تقدم بالطعن على القرار، إلى جانب رفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا نقابة المهن الموسيقية بتطبيق صحيح القانون.