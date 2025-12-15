نفى محمد عبدالوهاب شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، الاتهام الموجه له بالتعدي على منزلها، وقيامه بكسر زجاج البيت.

وكتب عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع فيسبوك: "أقسم بالله أنا لسه صاحي حالا.. ده كدب وافترى بس ورحمة أبويا الحكومة اللي جت البيت دي ورعب أمك وأختك، ورحمة أبويا في قبره ما هتعدي".

وكتب في منشور غامض على صفحته "صدقيني الشغل بتاعك ده مش هيطفي نارك، كل ده عشان خسرتي القضية، البلد فيها قانون فوق راسك".

كان محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، حرص على توضيح موقفه القانوني، من الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الاقتصادية بشأن صحة عقد المطربة مع المنتج محمد الشاعر، والاتهامات التي تطارده بسبب النزاع.

ونشر محمد عبدالوهاب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيان صحفي، صادر عن مصطفى أبو العلا، محاميه، وجاء فيه: "تأكيداً للحقيقة وإجهاضاً للإدعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر 2018 (10/11/2018) الخاص بموكلنا السيد محمد عبدالوهاب، وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره".

وتابع: "إن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الإدعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغي".

وأوضح: "هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى خلق بلبلة غير مبررة، لقد أثبتت المحكمة أن تاريخ العقد صحيح وأن التوكيل كان سارياً في تاريخ تحرير العقد عام 2018، مما يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكلنا بالكامل".