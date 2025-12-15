موعد محاكمة فضل شاكر في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة

أعلنت محكمة الجنايات في بيروت، عن قرار جديد بشأن محاكمة المطرب اللبناني فضل شاكر، في قضية اتهامه بمحاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة عام 2013.

وكشفت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية"، أن محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي، قررت اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المطرب فضل شاكر، والشيخ أحمد الأسير، و٤ آخرين، في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود في العام ٢٠١٣.

وأجلت المحكمة، الجلسة إلى يوم 9 يناير 2026، وذلك لعدم اكتمال الخصومة وعدم إخطار المدعى عليهم بموعد الجلسة التي عقدت صباح اليوم.

يذكر أن فضل شاكر، من المقرر خضوعه للتحقيق أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسام فياض، يوم 3 فبراير 2026، إذ يواجه 4 اتهامات، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.