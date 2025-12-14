إعلان

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندي تطورات الأزمة الأوكرانية

كتب-مصراوي:

08:06 م 14/12/2025

وزير الخارجية يلتقي نظيره البولندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

‏‎التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع رادوسواف سيكورسكي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية بولندا، على هامش منتدى صير بني ياس.

‏‎تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على الزخم القائم في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

وتبادل الوزيران التقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن تصور مصر بالنسبة لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وتناول الوزيران أيضا تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على وحدة الدولة السودانية وضرورة دعم مؤسساتها الوطنية.

على صعيد آخر، تناول اللقاء مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حلول سلمية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أوكرانيا روسيا رادوسواف سيكورسكي بولندا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة