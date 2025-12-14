الجنايات تقتص من قاتلي "طفل القناطر" بالسجن المؤبد 

كتب ـ رمضان يونس:

خففت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، حكما على سائقين من الإعدام إلى السجن المؤبد على خلفية اتهامهما باستدراج "طفل" على أطراف إحدى قرى منشأة القناطر شمال الجيزة وقتله من أجل سرقة دراجته النارية "توك توك". فيما أدانت متهمًا ثالث بالحبس عامين.

محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق؛ أدانت السائقين بالإعدام شنقا بعدما أبدى مفتي الديار المصرية الرأى الشرعي في أوراق الدعوى.

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 186 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 14 لسنة 2024 كُلي شمال الجيزة، أن المتهمان "فهد.أ"، و"محمد.ع"، قتلا الطفل المجني عليه"عمر م"، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن كالا له عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض "سكين" وماسورة حديدية أستقرت بمواضع متفرقة في عموم أنحاء جسده قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك في اليوم الثاني عشر من ديسمبر 2023 في دائرة قسم منشأة القناطر.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين سرقا دراجة نارية "توك توك" وهاتف محمول ومبلغ مالي المملوكين للمجني عليهما "إبراهيم م"، و "محمد إ"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الطفل المجني عليه "محمد إبراهيم"، بأن استوقفوا الأخير حال قيادته للدراجة النارية بالطريق العام ليلاً بغية توصيلهما لوجهتهما المزعومة وما أن بلغا وجهتهما أشهرا بوجهه سلاح أبيض "سكين" وماسورة حديدية حتى باغته المتهم الثاني بنثر مادة حارقة بوجهه فكان لذلك أثره من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مُقصدهما وإنفاذ ما اتفقا عليه سلفا من الإستيلاء على المنقولات المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات .

ونسبت النيابة العامة في أوراق الدعوى، للمتهم الثالث "محمود.ا"، تهمة إخفاء المنقولات المسروقة "توك توك" كونه على علم بأنها متحصلة جناية سرقة بالإكراه، فيما نسبت للمتهمين الأول والثاني تهم حيازة وإحراز سكين مادة حارقة "شطة" بدون أي مسوغ قانوني.

واستجوبت النيابة العامة المتهم الأول "فهد"، وأقر بارتكابه للواقعة وانه اتفق مع المتهم الثاني "محمد"، على سرقة إحدى الدراجات النارية التي يستقلها صغار السن بالطريق العام، حيث أعدا "سكين"، و "ماسورة حديدية"، ثم توجهها للطريق العام فاستوقفا المجني عليهما حال استقلالهما "توك توك"، لتوصيلهما لوجهتهما المزعومة.

وأضاف "فهد" بالتحقيقات أنه أشهر بوجه السائق والمرافق له سلاح أبيض "سكين"، حيث نثر المتهم الثاني "محمد" بوجههما مادة حارقة "شطة"، من أجل الإستيلاء على هاتف أحدهما، فلم ينصاع المجني عليه لاوامرهما بالتخلي عن الدراجة النارية،وكال له ضربة بسلاح أبيض، أستقرت بكتف فيما باغته المتهم الثاني بضربه بماسورة حديدية استقرت برأسه وسقط أرضا مغشيا عليه غارقا في دمائه واستوليا على الدراجة النارية و مبلغ مالي بداخلها ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما ببيعها للمتهم الثالث بثمن بخس حال علمه بكونها متحصلة من سرقة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه الطفل أن الإصابة المشاهدة والموصوفة، هي آثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضية بعضها ذو سطح خشن أيا كان نوعها وجائزة الحدوث من ماسورة حديدية وتعزى وفاة المجني عليه مجموع الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة و نزيف أعلى سطح المخ مما أدى إلى الوفاة.