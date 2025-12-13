أعاد الإعلامي مصطفى الآغا، نشر فيديو قديم وطريف، يجمعه بالفنانين: هنا الزاهد، دينا الشربيني، عمرو يوسف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق مصطفى "الصراحة حكمة جميلة جدا جدا تعلمتها من هنا الزاهد"، وظهر في الفيديو يقول "حكمة جديدة تعلمتها اليوم من هنا، هي إيه الحكمة"، وردت هنا "الحكمة هي: الحلو حلو لو صحي من النوم والوحش وحش لو غسل وشه كل يوم".

وضحكت دينا التي كانت تجلس إلى جوار مصطفى، ليتدخل عمرو يوسف قائلا "بيوقعكم في بعض ولا إيه.. بتوقعهم في بعض"، ورد مصطفى الآغا "دول يوقعوا قبيلة".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لـ هنا الزاهد كان أثناء حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن وصنّاعه من مختلف أنحاء العالم.