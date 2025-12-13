إعلان

هاجر السراج تستمتع بالأجواء الشتوية والكريسماس في جورجيا

كتب : مروان الطيب

04:16 م 13/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الفنانة هاجر السراج من كواليس رحلتها في جورجيا
  • عرض 13 صورة
    الفنانة هاجر السراج
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج بإطلالة شتوية
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 13 صورة
    الفنانة هاجر السراج بإطلالة شتوية في جورجيا
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج تستمتع بوقتها في جورجيا
  • عرض 13 صورة
    أجواء احتفالية في جورجيا
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج مع شجرة الكريسماس
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج من رحلتها في جورجيا
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج تستمتع بوقتها
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج
  • عرض 13 صورة
    هاجر السراج تستمتع بأجواء الكريسماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة هاجر السراج عن وجودها في جورجيا، ونشرت صورا من رحلتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام.

ظهرت هاجر السراج وهي تستمتع بالأجواء الشتوية واحتفالات الكريسماس، في الأماكن العامة، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

آخر ظهور لهاجر السراج

كان الظهور الأخير للفنانة هاجر السراج برحلة سفاري مع زوجها والأصدقاء، ونشرت هاجر صورا من رحلتها عبر خاصية "الاستوري" على انستجرام، ظهرت خلالها في أجواء رومانسية مع زوجها كما التقطت العديد من الصور التذكارية مع الأصدقاء.

آخر أعمال هاجر السراج الفنية

كانت آخر مشاركات هاجر السراج بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها هاجر السراج

تشارك الفنانة هاجر السراج بمسرحية "سمن على عسل" وسط كوكبة من النجوم هم جومانا مراد، معتصم النهار، شكران مرتجي، أيمن رضا، وتدور أحداثها حول هروب هالة من مصير غامض، فتجد ملاذها في شقة ضابط يظنها مسكونةً بالأرواح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تجمع بين الضحك والتشويق.

اقرأ أيضا:

دارين حداد تنشر فيديو جديد من حفل زفافها.. والنجوم يهنئونها

فيديو النظرة الأولى لـ هنيدي وابنته يثير إعجاب الجمهور

الفنانة هاجر السراج هاجر السراج على إنستجرام هاجر السراج بإطلالة شتوية هاجر السراج في جورجيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل