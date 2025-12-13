كشفت الفنانة هاجر السراج عن وجودها في جورجيا، ونشرت صورا من رحلتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام.

ظهرت هاجر السراج وهي تستمتع بالأجواء الشتوية واحتفالات الكريسماس، في الأماكن العامة، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

آخر ظهور لهاجر السراج

كان الظهور الأخير للفنانة هاجر السراج برحلة سفاري مع زوجها والأصدقاء، ونشرت هاجر صورا من رحلتها عبر خاصية "الاستوري" على انستجرام، ظهرت خلالها في أجواء رومانسية مع زوجها كما التقطت العديد من الصور التذكارية مع الأصدقاء.

آخر أعمال هاجر السراج الفنية

كانت آخر مشاركات هاجر السراج بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها هاجر السراج

تشارك الفنانة هاجر السراج بمسرحية "سمن على عسل" وسط كوكبة من النجوم هم جومانا مراد، معتصم النهار، شكران مرتجي، أيمن رضا، وتدور أحداثها حول هروب هالة من مصير غامض، فتجد ملاذها في شقة ضابط يظنها مسكونةً بالأرواح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تجمع بين الضحك والتشويق.

