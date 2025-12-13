المنتج حسام حسني يبدأ تجهيزات فيلم أكشن يضم ٤ نجوم

كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج حسام حسني شقيق النجم تامر حسني، عن تحضيراته لفيلم سينمائي جديد سيكون من أضخم المشاريع السينمائية لعام 2026، مؤكدًا أن العمل يضم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم.

وقال حسني، في بيانه، إن الفيلم يخطط لأن يكون الأقوى إنتاجًا خلال العام المقبل، نظرًا لضخامة التحضيرات وتنوع الأسماء المرشحة للمشاركة.

وأوضح، أنه يجري حاليًا اختيار فريق العمل بشكل نهائي، تمهيدًا للتعاقد معهم والإعلان عن الأسماء الكاملة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفيلم ينتمي إلى فئة الأكشن، ويجمع بين ٤ نجوم صف أول في عمل واحد.

يذكر أن، أولى تجارب حسام حسني الإنتاجية كانت بفيلم "البدلة" الذي حقق منذ طرحه أعلى إيرادات في تاريخ السينما، وبعده فيلم "بحبك" الذي طرح في موسم صيف 2022.