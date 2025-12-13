نشرت الفنانة التونسية دارين حداد فيديو جديد، يجمعها بزوجها في حفل زفافها، الذي أقيم قبل ساعات بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

واكتفت دارين في تعليقها على الفيديو بالإشارة إلى زوجها ووضعت رمز القلب بجوار اسمه، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها، كما حرص على تهنئتها النجوم.

وكتبت النجمة هند صبري "ألف ألف مبروك الله يسعدكم"، وعلقت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم "مبروك حبيبتي"، وهنأتها الفنانة نورهان منصور "ما شاء الله قمرات مبروك وربنا يتمملكوا بخير يا رب"، والفنانة رانيا منصور "ما شاء الله ألف مبروك"، وعلق الإعلامي مصطفى الآغا "ألف مبروك".

جدير بالذكر أن الفنانة دارين حداد، شاركت في الجزء الخامس من مسلسل المداح: أسطورة العهد، الذي عُرض في رمضان 2025، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، أحمد بدير، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت في 2024 ببطولة فيلم الملكة، مع النجوم: هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، شيرين رضا، انتصار، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.