بالفستان الأبيض.. دارين حداد تحتفل بزفافها في حفل عائلي

كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة التونسية دارين حداد قبل ساعات بزفافها، في حفل عائلي، شهد حضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

شاركت دارين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، من خلال خاصية القصص القصيرة، صورًا وفيديوهات تجمعها بزوجها، وتحمل تهنئة المقربين لها على زواجها.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة دارين حداد، كان من خلال دورها في الجزء الخامس من مسلسل المداح: أسطورة العهد، الذي عُرض في رمضان 2025، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، جوري بكر، أحمد بدير، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

كما شاركت في 2024 ببطولة فيلم الملكة، مع النجوم: هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، شيرين رضا، انتصار، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.