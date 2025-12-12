بالصور- رقص فريدة ابنة محمد هنيدي وزوجها على الدبكة في حفل زفافها

شهد حفل زفاف فريدة ابنة النجم محمد هنيدي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، العديد من اللقطات الرومانسية ذ ظهر العروسان وهما يرقصان بطريقة رومانسية.

ونشرت الفنانة مي سليم إحدى ضيوف حفل الزفاف، مقطع فيديو من الكواليس عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلاله فريدة وزوجها وهما يرقصان على أنغام الدبكة اللبنانية، وسط سعادة غامرة منهما بدخول عش الزوجية.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل الزفاف وهم من الفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان صبري فواز، الفنان خالد زكي وقاموا بتهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

ظهر هنيدي متأثرا وهو يسلم ابنته لعريسها، إذ جمع العروسان لقطة رومانسية وقام العريس باحتضانها.

تداول رواد "السوشيال ميديا" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف، ظهر خلاله هنيدي وهو يرى ابنته بفستان الزفاف لأول مرة، وقام هنيدي باحتضانها معربا عن سعادته بدخولها عش الزوجية.

