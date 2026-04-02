تعرّض طالب بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة، للسحل على يد 3 مشرفين بمبنى الدكتور أحمد عمر هاشم خلال تواجده بالمطعم لصرف وجبة الغداء، اليوم الخميس.

وتداول طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، على الجروب الخاص بهم، منشورًا بشأن الواقعة التي حدثت اليوم في تمام الـ 12.40 ظهرًا.

وجاء في المنشور:"اللي حصل النهاردة ما يتحكيش عليه غير إنه "مهزلة"، طالب داخل يجيب أكله عادي، فجأة 2 من المشرفين اتهجموا عليه بالضرب! بدل ما المشرف يكون قدوة وبيدير المكان، كان بيسحل الطالب بمساعدة مشرف تالت انضم لهم قدام مبنى عبد الفتاح الشيخ".

وتابع المنشور:"اللي حصل بالظبط، ضرب مبرح وسحل للطالب باتجاه مبنى الطيب، لما الطالب حاول يصور الواقعة عشان يحمي حقه، اتسحب منه الموبايل واترمى في الأرض بكل همجية، وتهديد صريح للطالب بـ "الإخلاء" وهو بيتضرب".

واختتم:"نداء للشباب اللي كانوا موجودين، إحنا عارفين إن فيه ناس كتير كانت واقفة وبتصور اللي بيحصل، يا ريت أي حد معاه فيديو للواقعة أو صور للمشرفين وهم بيضربوا الطالب يبعتها فوراً أو ينزلها في التعليقات، حق زميلنا مش لازم يضيع، والسكوت على اللي حصل ده معناه إنه يتكرر مع أي حد فينا".

فيما كشف مصدر مطلع بإدارة جامعة الأزهر، أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها وبيان مدى دقتها من عدمه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ذلك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميٍس، إن إدارة الجامعة توفر للطلاب المقيمين كل سبل الراحة، وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل إلا أنه يتم العمل على تداركها.

وأشار المصدر، إلى أن مكتب رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية مفتوح على مدار الساعة لاستقبال شكاوى الطلاب والعمل على حلها على الفور.

ونوه المصدر، إلى أن وفدا من الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، توجه لمبنى الدكتور أحمد عمر هاشم، للوقوف على حقيقة الأمر، ومجازاة المتسبب.