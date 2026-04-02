إعلان

رسمياً.. أندرو محسن مديراً فنياً لمهرجان الجونة السينمائي

كتب : مصطفى حمزة

04:46 م 02/04/2026

أندرو محسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي رسمياً عن المدير الفني الجديد للمهرجان، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت صفحة المهرجان صورة الناقد الفني أندرو محسن، وعلقت: "يسرنا أن نعلن عن تعيين أندرو محسن مديراً فنياً لمهرجان الجونة السينمائي، مما يمثل فصلاً جديداً مثيراً في المسيرة الفنية للمهرجان".

من هو أندرو محسن؟

واستعرضت الصفحة السيرة الذاتية للمدير الفني الجديد، وكتبت: "ناقد سينمائي ومبرمج قدير، ورئيس برمجة سابق في مهرجان الجونة (GFF)، تواصل تجربته عبر المهرجانات الإقليمية والدولية تشكيل رؤية سينمائية جريئة ومميزة".

وأضافت: "شغل سابقاً منصب رئيس قسم البرمجة بالمهرجان، وأسهمت خبراته في المهرجانات الإقليمية والدولية في تشكيل رؤية سينمائية متفردة".

ووصفت الإدارة تعيين أندرو محسن مديراً فنياً للمهرجان بأنه خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة ومميزة في مسيرة الجونة السينمائية.

وكانت المخرجة ماريان خوري قد أعلنت في فبراير الماضي تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، بعد 3 سنوات من توليها المهمة.

يذكر أن ماريان خوري تولت منصب المدير الفني للمهرجان منذ عام 2023 لثلاث دورات متتالية، وهي الدورات: السادسة، والسابعة، والثامنة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

