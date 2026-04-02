إعلان

نجيب ساويرس ينصح بهذا الأمر في التعامل مع "ديون الخشن"

كتب : منال المصري

04:15 م 02/04/2026

المهندس نجيب ساويرس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري حول الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بإبرام البنوك اتفاقا لإعادة هيكلة مديونية على رجل الأعمال محمد الخشن صاحب شركة "إيفرجرو" للأسمدة.

وقال سويرس في تغريدة له على إكس (تويتر سابقا)، "لا أعرف رجل الأعمال محمد الخشن ولم يسبق لي مقابلته أو التعامل معه لكن أرى أن زيادة الحملات الأعلامية المكثفة ممكن أن تدمره وتمنع البنوك من أن تتحصل على أموالها".

ووأضح " أن أصل الدين كان 11 مليار ومن المهم أن يسمح له بالدفاع عن نفسه وتسديد مديونياته بهدوء مع الحفاظ على العاملين في شركاته والشركة و الله أعلم".


بيان مهم للمركزي على واقعة مديونية رجل الأعمال

أصدر البنك المركزي المصري، بيانا اليوم الخميس، بشأن ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مديونية أحد كبار عملاء القطاع المصرفي.

وأكد المركزي قيام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل بما يكفل استيداء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس البنك المركزي محمد الخشن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

