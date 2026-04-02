حريق محدود بباخرة سياحية في أسوان تحمل 50 سائحًا

كتب : إيهاب عمران

04:10 م 02/04/2026

حريق باخرة سياحية ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، من السيطرة على حريق محدود شب اليوم الخميس، في باخرة سياحية أثناء إبحارها في نهر النيل فى طريقها الى محافظة الأقصر أمام منطقة الشيخ فضل التابعة لقرية بنبان

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان إخطارا من شرطة السياحة والآثار بورود بلاغ من مدير فندق عائم بنشوب حريق فى الباخرة وعلى متنها 50 سائحاً من جنسيات مختلفة

بدورها، انتقلت فرق الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التدخل السريع وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى أجزاء أخرى من الباخرة ولم يسفر الحريق عن أى اصابات أو وفيات

وبعد التأكد من إخماد الحريق وتأمين الباخرة، وصلاحيتها الفنية تقرر استكمال الرحلة السياحية للركاب و استئناف رحلتهم السياحية إلى محافظة الأقصر.

حريق باخرة سياحية أسوان الأقصر رحلة سياحية

فيديو قد يعجبك



وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
شئون عربية و دولية

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
رياضة محلية

هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
حوادث وقضايا

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق