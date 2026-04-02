تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، من السيطرة على حريق محدود شب اليوم الخميس، في باخرة سياحية أثناء إبحارها في نهر النيل فى طريقها الى محافظة الأقصر أمام منطقة الشيخ فضل التابعة لقرية بنبان

تلقى اللواء عبد الله عصر مدير أمن أسوان إخطارا من شرطة السياحة والآثار بورود بلاغ من مدير فندق عائم بنشوب حريق فى الباخرة وعلى متنها 50 سائحاً من جنسيات مختلفة

بدورها، انتقلت فرق الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التدخل السريع وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى أجزاء أخرى من الباخرة ولم يسفر الحريق عن أى اصابات أو وفيات

وبعد التأكد من إخماد الحريق وتأمين الباخرة، وصلاحيتها الفنية تقرر استكمال الرحلة السياحية للركاب و استئناف رحلتهم السياحية إلى محافظة الأقصر.