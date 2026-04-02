مازح المخرج محمد سامي جمهوره، وظهر برفقة سيف، ابن شقيقته الفنانة ريم سامي، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق سامي على الصورة قائلًا: "في محاولة يائسة للفوز على سيف ابن أختي ريم اللي معجبهوش حاجة، لجأت إلى السماح له باللعب بالسيارات.. ليه صعب إبهاره بالشكل ده؟ عمومًا أنا جبته يلعب مع لامبورغيني وفيراري يمكن أبهره".

تعليقات الجمهور على الصورة



ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهور محمد سامي، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر ما شاء الله"، "ربنا يحفظه ويبارك فيه ويخليهولكم"، "ما شاء الله قمر أوي"، "ربنا يحفظه من كل شر"، "ما شاء الله بجد".

محمد سامي يخوض تجربة التمثيل لأول مرة



يُذكر أن محمد سامي يخوض لأول مرة تجربة التمثيل في مسلسل "قلب شمس"، والعمل من تأليفه وإخراجه وبطولته، في أولى تجاربه كممثل.

ويشارك في البطولة النجمة يسرا، وهو من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند، والمنتجة مها سليم.

بهاء سلطان يغني في مسلسل "قلب شمس"



وكشف مصدر من صناع العمل، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، تفاصيل الأغنية التي يقدمها المطرب بهاء سلطان، قائلًا: "هي من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، وألحان وتوزيع معتز أمين، ويتولى الإشراف على إنتاجها هاني محروس".

