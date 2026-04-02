وجهت السيناريست إنجي علاء رسالة غامضة عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أثارت بها تساؤلات الجمهور حول المقصود من كلماتها.

رسالة غامضة من إنجي علاء

وكتبت إنجي: "مش مسامحة.. خصوصًا اللي سرقوا وقتي وتعبي وشغلي سنين، وزيفوا الحقايق، وخلوني أصدق حكايات وأكتب فيها كمان وهي كلها تأليف، ووعدوا وعود ما وفوش بيها وسابوني في نص الطريق. وعلى فكرة أنا ممكن أسامح، إلا الأذى اللي ضر ببنتي معايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وتابعت: "بس الحمد لله أنا خسرت وهم.. وهم خسروا الحقيقة، والحمد لله إني كسبت نفسي في الآخر. صحيح كسبتها بعد حرب مؤذية، بس كفاية إني لسه بضحك. حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، كلي ثقة في الله، وبحمد ربنا كل يوم إنه بعدني عن الشر ده".



آخر أعمال إنجي علاء



يذكر أن آخر أعمال السيناريست إنجي علاء، مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

والمسلسل بطولة: يوسف الشريف، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، عماد رشاد، أميرة العايدي، إسلام جمال، إيناس كامل، محمد مرزبان، راندا البحيري، عصام السقا، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

