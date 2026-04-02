أكد خبراء اقتصاديون خلال حديثهم مع "مصراوي" أن الذهب يظل خيار الاستثمار الآمن، لكنه لا يصلح للمضاربة قصيرة الأجل.

وأوضحوا أن الاستثمار في السبائك الذهبية يتطلب نظرة طويلة الأجل تمتد من عدة أشهر إلى سنوات، مع تفضيل السبائك الصغيرة لتسهيل التعامل وتحقيق مرونة في البيع والشراء، بينما يظل الهدف الأساسي هو الادخار وحفظ القيمة على المدى الطويل.

الاستثمار في الذهب قصير وطويل المدى

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار قصير الأجل يمتد من يوم إلى 3 أشهر، ومتوسط الأجل من 3 أشهر إلى سنة، وطويل الأجل من سنة إلى 5 سنوات وقد يمتد أحيانا لأكثر من خمس سنوات.

وأوضح معطي أن الاستثمار في السبائك الذهبية سواء صغيرة أو كبيرة الحجم يختلف من شخص لآخر، مشيرا إلى أنه يفضل شراء السبائك صغيرة الحجم لأن فرق الأسعار بينها وبين السبائك الكبيرة من حيث المصنعية ليس كبيرا ولأنه إذا أراد تحويل جزء من المبلغ يمكنه بيع جزء من السبائك الصغيرة كما لو كانت "فكة"، بدلا من بيع السبيكة الكبيرة بالكامل.

وأضاف أنه حتى إذا كان المبلغ كبيرا ومدة الاستثمار طويلة فهو يفضل السبائك الصغيرة.

وأشار معطي إلى أنه لا يوجد استثمار قصير الأجل في الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام بمنتصف تعاملات اليوم نحو 82170 جنيهًا، بينما سجل سعر الأونصة "الأوقية" التي تحتوي على 31.1 جرام نحو 255548 جنيهًا.

كما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 410850 جنيهًا، ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويعكس هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

الذهب ليس للمضاربة

وأوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، أن الاستثمار في الذهب ليس للمضاربة بل هو استثمار طويل الأجل.

وأشار إلى أن المضاربة تعني تحقيق أرباح سريعة وبيع الأصول فورا دون انتظار مدة، بينما طبيعة الذهب تجعله استثمارا طويل الأجل يمتد لثلاث سنوات أو أكثر ويعد وسيلة للادخار طويل الأجل.

