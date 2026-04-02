استقبلت مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" وفدًا رفيع المستوى من جمهورية غانا، برئاسة الدكتورة بيرنيس ماكافوي بريمبونج، المستشارة الرئاسية (للصحة والصناعات الدوائية)، في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجال الصناعات الدوائية.

استُهلت الزيارة بعرض تفصيلي حول إمكانات مدينة الدواء المصرية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، وما تضمّه من مصانع متخصصة وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، إلى جانب استعراض منظومة العمل المتكاملة داخل المدينة، بدءًا من البحث والتطوير مرورًا بمراحل التصنيع المختلفة، وصولًا إلى التعبئة والتغليف ومراقبة الجودة، فضلًا عن عرض قدراتها الإنتاجية المتنوعة في مجالات الأدوية والمستحضرات الحيوية واللقاحات، وشراكاتها الدولية، ودورها المحوري في دعم منظومة الأمن الدوائي في مصر والمنطقة، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية والدولية.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية موسعة في مصانع "چبتو فارما"، حيث الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى العمليات الإنتاجية المتقدمة التي تضمن تقديم أدوية عالية الجودة وآمنة طبقًا للمعايير العالمية، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا عالميًا لصناعة الدواء، بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة، فضلًا عن مواكبة التكنولوجيا العالمية في هذا القطاع.

وأكدت الزيارة أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القاهرة وأكرا، من خلال تبادل الخبرات الفنية، والتعاون في مجال البحث العلمي والابتكار الدوائي.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، عن سعادته بهذه الزيارة المهمة، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر وغانا، وتؤكد أهمية التعاون في قطاع الصناعات الدوائية بين البلدين، وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والغانية، مؤكدًا أن المدينة تمضي بثبات نحو أن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة الدواء واللقاحات، عبر التعاون البنّاء مع الشركاء الأفارقة.

وأضاف: "نحن في چبتو فارما نؤمن بأهمية التكامل الصحي الإفريقي، ونعمل على تعزيز شراكاتنا الإقليمية بما يخدم رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء وتحقيق الأمن الدوائي للقارة، مستندين إلى قدراتنا الإنتاجية الحديثة والمعايير العالمية للجودة والفاعلية، وشراكاتنا المتنوعة مع كبرى الكيانات الصناعية الدوائية الدولية".

مؤكدًا على الدور المحوري لمدينة الدواء المصرية في دعم نقل المعرفة والخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، أعربت السيدة الدكتورة بيرنيس ماكافوي بريمبونج، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، عن تقديرهم الكبير لما قدمته مدينة الدواء المصرية من عرض شامل للبنية التحتية والخبرات الفنية، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وغانا في مجالات الصناعات الدوائية واللقاحات، واستكشاف فرص الشراكات الاستراتيجية والاستثمار والتعاون الفني، فضلًا عن تبادل الخبرات، وتحديد المسارات العملية لدعم وتطوير صناعة الأدوية في غانا، وتطوير القدرات المحلية، ومراجعة المتطلبات الخاصة بالبيئة الداعمة لإنشاء نموذج مماثل؛ بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصحة العامة.

ضم الوفد كلاً من: الدكتور كوابينا فريمبونج مانسو أوبوني، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء (FDA) بجمهورية غانا، والدكتور سودزي سودزي تيتي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقاحات (NVI)، والسيد فرانك مانتي، الرئيس التنفيذي لهيئة المشتريات العامة (PPA)، والسيد الدكتور براين أدو أساري، رئيس تقييم تقنيات الصحة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، والسيد الدكتور كوفي أدو، مدير الصناعة بوزارة التجارة والأعمال الزراعية والابتكار.