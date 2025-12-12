إعلان

بالصور- لقطات رومانسية بين فريدة ابنة محمد هنيدي وزوجها من حفل زفافها

كتب : مروان الطيب

10:12 م 12/12/2025
    فريدة محمد هنيدي مع زوجها في لقطة رومانسية
    فريدة محمد هنيدي من حفل زفافها
    كواليس حفل زفاف فريدة محمد هنيدي
    كواليس زفاف فريدة محمد خنيدي
    محمد هنيد يحتفل بزفاف ابنته فريدة
    محمد هنيدي وابنته فريدة
    محمد هنيدي متأثرا بزفاف ابنته فريدة
    فريدة مع والدها محمد هنيدي
    محمد هنيدي وفريدة من حفل زفافها

سعادة غامرة تعيشها فريدة ابنة النجم محمد هنيدي التي تحتفل بزفافها مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ظهر هنيدي متأثرا وهو يسلم ابنته لعريسها، إذ جمع العروسان لقطة رومانسية وقام العريس باحتضانها، وحرص العريس على الرقص مع عروسته.

ويشهد حفل الزفاف توافد عدد كبير من النجوم منهم الفنان صبري فواز، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان خالد زكي الذين حرصوا على الحضور ومشاركة هنيدي فرحته بابنته، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كواليس عقد قران فريدة محمد هنيدي

احتفل النجم محمد هنيدي نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعقد قران ابنته فريدة، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

شهد عقد القران العديد من اللقطات المؤثرة، منها بكاء فريدة احتفالا بعقد قرانها وسط تهنئة والدها محمد هنيدي والحضور.

