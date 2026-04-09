شارك النجم محمود البزاوي متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث جلسة تصوير خضع لها مؤخرًا، في ظهور لافت يعكس حضوره الفني المميز وأناقته المعتادة.

ونشر البزاوي صورة جديدة من الجلسة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر بإطلالة بسيطة وجذابة، حازت على إعجاب جمهوره ومحبيه الذين تفاعلوا مع الصورة بشكل واسع.

تفاصيل صورة محمود البزاوي

وأرفق البزاوي الصورة بأغنية "في حتة لوحدي" للنجم محمد منير، ما أضفى حالة من الهدوء والعمق على أجواء المنشور، ولفت انتباه المتابعين لاختياره الموسيقي المميز.

وتوالت تعليقات الجمهور على الصورة، حيث أشاد المتابعين بإطلالته وذوقه الفني، مؤكدين أنه دائمًا ما ينجح في لفت الأنظار سواء من خلال أعماله أو ظهوره عبر السوشيال ميديا.

محمود البزاوي يشارك بمسلسل "علي كلاي"

شارك الفنان محمود البزاوي ببطولة مسلسل "علي كلاي" بطولة الفنان أحمدالعوضي، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

دارت أحداث المسلسل حول ملاكم يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

بنحافة ملحوظة.. إلهام شاهين تشارك جمهورها أحدث ظهور والجمهور: "غزالة"

وداع سلوى القدسي.. "خطيبة فريد الأطرش" التي طاردتها الشائعات