محمد القس يشارك في تقديم "واحد من الناس" مع عمرو الليثي على قناة الحياة‎

كتب- مصطفى صلاح

10:00 ص 12/12/2025
    محمد القس يشارك في تقديم واحد من الناس مع عمرو الليثي
    عمرو الليثي

يطلّ الفنان محمد القس على جمهور برنامج "واحد من الناس" في حلقة خاصة تُعرض مساء الاثنين المقبل على قناة الحياة، ويشارك الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في تقديم الحلقة للمرة الأولى.

ويقدّم القس الحلقة بالزي الخليجي، وتتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بالفن والدراما والسينما، إلى جانب الكشف عن بعض الكواليس والتجارب التي مرّ بها خلال مسيرته الفنية.

ويواصل برنامج "واحد من الناس"، الذي يُعرض يوم الاثنين في التاسعة والنصف مساء على قناة الحياة، تقديم حلقات متنوعة تجمع بين الموضوعات الاجتماعية والفنية، مع استضافة شخصيات بارزة من مختلف المجالات.

الدكتور عمرو الليثي محمد القس برنامج واحد من الناس

