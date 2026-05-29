حذرت وزارة الداخلية من انتشار بعض حالات بيع الذهب المغشوش، ما أعاد تساؤلات المواطنين حول كيفية التأكد من سلامة المشغولات الذهبية قبل الشراء، خاصة مع زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار.

وكشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، وجواهرجي صاحب خبرة تمتد لنحو 60 عامًا في تجارة الذهب والمجوهرات، لمصراوي عن أبرز العلامات التي تساعد في التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من الشراء من أماكن موثوقة قبل أي اختبارات فنية.

الشراء الآمن يبدأ من المصدر

أكد نجيب أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه بعض المواطنين هو شراء الذهب من الإنترنت أو من بائعين غير معروفين، بحثًا عن أسعار أقل من السوق، مشددًا على ضرورة التعامل فقط مع محال موثوقة وذات سمعة جيدة.

وأضاف أن الحصول على فاتورة شراء أمر أساسي لا يمكن التهاون فيه، لأنها تمثل "سند الملكية" الذي يثبت أصل القطعة ومصدرها، ويساعد المشتري على استرداد حقه إذا اكتشف أي مشكلة لاحقًا.

"الدمغة واللون" أول علامات الكشف عن الغش

وأوضح نجيب، أن الفحص الأولي يبدأ بالنظر إلى الدمغة الرسمية الموجودة على القطعة الذهبية، بالإضافة إلى لون الذهب ولمعانه وتناسق الشكل الخارجي.

وأشار إلى أن الجواهرجي صاحب الخبرة يستطيع غالبًا اكتشاف وجود نحاس أو معادن أخرى مخلوطة بالذهب من خلال المظهر العام واللون، حتى قبل إجراء الاختبارات الفنية.

اختبار المغناطيس.. خطوة بسيطة لكشف المعادن المخلوطة

ومن بين الطرق السريعة التي يمكن استخدامها مبدئيًا، أشار نجيب إلى اختبار المغناطيس، موضحًا أن الذهب الحقيقي لا ينجذب للمغناطيس، بينما قد تتفاعل بعض المعادن الأخرى المستخدمة في الغش مع المجال المغناطيسي.

ولفت إلى أن هذا الاختبار لا يُعد حاسمًا بمفرده، لكنه يعطي مؤشرًا أوليًا يساعد في اكتشاف بعض حالات الغش.

اختبار "المحك وماء الكشف".. الطريقة الأشهر لدى الجواهرجية

وأشار نجيب إلى أن أغلب الجواهرجية تستخدم اختبار "المحك" للكشف على الذهب، ويتم من خلال حك قطعة الذهب على حجر مخصص لترك أثر واضح، ثم وضع مادة كاشفة على الأثر الناتج.

وكشف نجيب أن الماء المستخدم في الفحص هو حمض الكبريتيك المخفف، حيث تتفاعل المعادن غير الأصلية سريعًا، وقد يختفي الأثر خلال ثوانٍ أو يتغير لونه إلى الأسود أو البني، بينما يظل أثر الذهب الحقيقي ثابتًا ولا يختفي بسهولة.

نصائح عامة لشراء الذهب والسبائك

ونصح نجيب من ينوي شراء الذهب في صورة سبائك أو جنيهات أو مشغولات بعدة نصائح أهمها: الشراء من محلات موثوقة تقدم فاتورة مفصلة بوزن وقيمة السبيكة والجنيه وقيمة المصنعية في المشغولات.

وأشار إلى ضرورة التأكد من الدمغة وكتابة رقم الدمغة في أصل فاتورة الشراء.

وأوضح نجيب أن العملات الذهب تكون من عيار 21 وتتفاوت أوزانها حيث تبدأ من 2 جرام "ربع جنيه" حتى 8 جرامات "جنيه ذهب"، أما السبيكة فتكون من عيار 24 وبدرجة نقاء 999.9 وبأوزان مختلفة من جرام حتى كيلو جرام.

وبحسب نجيب، فعند شراء السبيكة أو الجنيه الذهب يجب أن تكون السلعة المشتراة مغلفة، ويجب على المشتري الحفاظ عليها داخل هذا الغلاف وعدم نزعه، لأن هناك شركات كثيرة ترد جزءا من قيمة المصنعية عند البيع بالغلاف بما يعرف بـ "الكاش باك".