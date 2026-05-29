ماجد المصري ينشر فيديو مع محمد صلاح: "من أجدع وأنضف الناس"

كتب : معتز عباس

09:00 ص 29/05/2026

نشر الفنان ماجد المصري مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وثق من خلاله لحظات لقائه بالدولي المصري محمد صلاح داخل استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره روسيا.

وكتب ماجد المصري تعليقًا على الفيديو: "واحد من أجدع وأنضف الناس، نجم كبير بقلب أكبر محمد صلاح".

مصر تفوز على روسيا

يذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز على روسيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مصطفى زيكو، ليقود المنتخب لتحقيق الانتصار والتتويج بكأس العاصمة وسط حضور جماهيري كبير.

