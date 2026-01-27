كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة تيسير فهمي عن أسباب ابتعادها عن الشاشة خلال السنوات الماضية، وغيابها نحو 13 عامًا عن الساحة الفنية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس".

وقالت تيسير، ردًا على سبب ابتعادها: "سؤال أنا نفسي مش عارفة أرد عليه، لما بقعد أفتكر بقول إزاي عدى 13 سنة؟ مش عارفة، ولما بسأل نفسي ليه؟ كنت عاملة لنفسي محطة توقف، وفجأة لقيت السنين جريت وأنا مستمرة في التوقف، ومعرفتش أرجع، فأنا نفسي مش عارفة ليه ولا عشان إيه".

وتابعت: "الحياة كانت مليانة، واتجهت للحياة الاجتماعية زي الجمعيات الخيرية وخدمة الناس، والحاجات دي محتاجة وقت، والسنين عدت بسرعة".

وعن إمكانية عودتها إلى الساحة الفنية، قالت: "الرجوع مش بإيدي طبعًا، لأن قرار التوقف كان قرار والرجوع مش قرار، والحياة اللياتغيرت، وطبعًا أوافق على الشغل لو اتعرض عليا عمل فني قيم ومناسب ليا ولسني".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي كان مسلسل "بفعل فاعل" عام 2012، وشاركها بطولته عدد من النجوم، من بينهم تامر هجرس، طارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، وياسر جلال.

