إعلان

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

12:31 م 27/01/2026

الفنانة تيسير فهمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة تيسير فهمي عن أسباب ابتعادها عن الشاشة خلال السنوات الماضية، وغيابها نحو 13 عامًا عن الساحة الفنية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس".

وقالت تيسير، ردًا على سبب ابتعادها: "سؤال أنا نفسي مش عارفة أرد عليه، لما بقعد أفتكر بقول إزاي عدى 13 سنة؟ مش عارفة، ولما بسأل نفسي ليه؟ كنت عاملة لنفسي محطة توقف، وفجأة لقيت السنين جريت وأنا مستمرة في التوقف، ومعرفتش أرجع، فأنا نفسي مش عارفة ليه ولا عشان إيه".

وتابعت: "الحياة كانت مليانة، واتجهت للحياة الاجتماعية زي الجمعيات الخيرية وخدمة الناس، والحاجات دي محتاجة وقت، والسنين عدت بسرعة".

وعن إمكانية عودتها إلى الساحة الفنية، قالت: "الرجوع مش بإيدي طبعًا، لأن قرار التوقف كان قرار والرجوع مش قرار، والحياة اللياتغيرت، وطبعًا أوافق على الشغل لو اتعرض عليا عمل فني قيم ومناسب ليا ولسني".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي كان مسلسل "بفعل فاعل" عام 2012، وشاركها بطولته عدد من النجوم، من بينهم تامر هجرس، طارق لطفي، ميرنا وليد، رجاء الجداوي، وياسر جلال.

اقرأ أيضًا:

جمعية نقاد السينما المصريين تعقد جلسة اختيار أفضل فيلم مصري وأجنبي لعام 2025

هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين رئيس أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

تيسير فهمي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
أخبار المحافظات

طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
سلطنة عُمان: وفاة 3 سياح فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: وفاة 3 سياح فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب
بسبب فستانها القصير.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"
زووم

بسبب فستانها القصير.. نادية الجندي تتصدر تريند "جوجل"
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
4 طرازات.. ما السيارات التي يتوقع أن تصنعها تويوتا في مصر؟
أخبار السيارات

4 طرازات.. ما السيارات التي يتوقع أن تصنعها تويوتا في مصر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية