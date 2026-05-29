شارك المطرب اللبناني وائل جسار جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو من حلقته في برنامج سولد أوت الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وعُرضت احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وائل جسار يتذكر هاني شاكر

وائل ظهر في المقطع يغني جزءا من أغنية أصاحب مين لـ أمير الغناء العربي، المطرب الكبير الراحل هاني شاكر، وسط تفاعل الحضور في الحلقة.

وكتب وائل في تعليقه على الفيديو "لروح حبيبي.. رحلت في الجسد ولكن باقي في فنك الراقي".

رحيل هاني شاكر

جدير بالذكر أن هاني شاكر رحل عن عالمنا بداية شهر مايو الحالي بعد صراع مع المرض أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال العلاج، وشهدت جنازته حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، كما حرص على التواجد نجوم من لبنان بينهم وائل جسار، للمشاركة في مواساة أسرة الراحل.

