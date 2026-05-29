وائل جسار يتذكر هاني شاكر بكلمات مؤثرة ويغني "أصاحب مين"

كتب : منى الموجي

12:46 م 29/05/2026

وائل جسار وهاني شاكر

شارك المطرب اللبناني وائل جسار جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو من حلقته في برنامج سولد أوت الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وعُرضت احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وائل ظهر في المقطع يغني جزءا من أغنية أصاحب مين لـ أمير الغناء العربي، المطرب الكبير الراحل هاني شاكر، وسط تفاعل الحضور في الحلقة.

وكتب وائل في تعليقه على الفيديو "لروح حبيبي.. رحلت في الجسد ولكن باقي في فنك الراقي".

جدير بالذكر أن هاني شاكر رحل عن عالمنا بداية شهر مايو الحالي بعد صراع مع المرض أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال العلاج، وشهدت جنازته حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، كما حرص على التواجد نجوم من لبنان بينهم وائل جسار، للمشاركة في مواساة أسرة الراحل.

