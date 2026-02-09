الليلة.. ابنة هند رستم في ضيافة "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، السيدة بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، في حلقة الليلة من برنامج "واحد من الناس".

وتتحدث "بسنت" عن حياة هند رستم الخاصة وطفولتها، وأكثر صفة تميزها وهواياتها وعلاقتها بها وأكثر الأدوار التي تحبها، وحياتها قبل الفن.

كما تكشف عن العديد من المفاجآت حول قرار هند رستم بالاعتزال وهي في سن الـ ٤٥ وكواليس هذا القرار وأسبابه، وهل كانت تشعر بأنها ظلمت فنيا ولم يتم تقديرها.

يعرض برنامج "واحد من الناس" في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.