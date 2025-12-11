إعلان

أنتوني هوبكنز وأبو بكر شوقي يصلان حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

08:24 م 11/12/2025
    المخرج أبو بكر شوقي

جدة- منى الموجي:

بدأ قبل قليل حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في ميدان الثقافة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتشهد السجادة الحمراء لحفل الختام توافد عدد كبير من النجوم، بينهم: النجم العالمي أنتوني هوبكنز الذي أقام له المهرجان جلسة حوارية تحدث خلالها عن مشواره الفني، كما حضر المخرج أبو بكر شوقي الذي عُرض له في الدورة الخامسة فيلم القصص بطولة نيللي كريم وأمير المصري.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته في 4 ديسمبر، وشهد عرض عدد كبير من الأفلام المميزة، إلى جانب إقامة جلسات حوارية لنجوم العالم، بينهم: إدريس ألبا، جيسيكا ألبا، ريز أحمد، أمير المصري، لبلبة.

