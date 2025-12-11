إعلان

بإطلالة جريئة.. تارا عماد داخل قارب وسط البحر والجمهور يُعلق (صور)

كتب : هاني صابر

08:22 م 11/12/2025
شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت تارا، الصور التي ظهرت فيها وهى تستقل قارب وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دع الحب يغرق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "برنسيسة، إيه الجمال ده، قمر، أحلى ما شافت عيني، عسل أوي، السكر".

يذكر أن، تارا عماد تنتظر عرض مسلسلها "شاهد قبل الحذف" على إحدى المنصات الإلكترونية، واتدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها، ويشاركها البطولة علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان.

