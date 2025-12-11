جدة- منى الموجي:

تواجدت النجمة صبا مبارك في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام اليوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت صبا على السجادة الحمراء بفستان يبرز رشاقتها، والتقطت الصور التذكارية كما أرسلت قبلاتها للكاميرات التي تقوم بتصويرها.

وكان بين أبرز حضور الحفل: أنتوني هوبكنز، جوني ديب، سلمان خان، يسرا، كارول سماحة، حسن الرداد، هنا شيحة، أروى جودة، درة، لبلبة.

المهرجان انطلقت فعالياته بحفل افتتاح كبير في 4 ديسمبر بمشاركة عدد كبير من نجوم العالم، بينهم: رشيد بوشارب، جولييت بينوش، آيشواريا راي، جيسيكا ألبا، السير مايكل كين، إلهام شاهين، ليلى علوي، شون بيكر، فان دام.

شهد المهرجان عرض باقة من أهم الأفلام، التي تنافست على جوائزه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بها مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر.