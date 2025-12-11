جدة- منى الموجي:

وصل قبل قليل النجم العالمي جوني ديب، لميدان الثقافة، على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تواجد فيها جوني بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ سبق وأقيمت له جلسة حوارية تحدث خلالها عن مشواره الفني.

الحفل يشهد تواجد عدد كبير من النجوم، بينهم: يسرا، لبلبة، أنتوني هوبكنز، أبو بكر شوقي، أروى جودة، محمد سامي، مي عمر، شون بيكر، فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

المهرجان أقيمت على هامشه مساء أمس الأربعاء حفل جولدن جلوب، لتكريم النجمتين هند صبري وعليا بهات، بحضور نجوم من مختلف أنحاء العالم.