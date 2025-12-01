"بكواليس من حفل الزفاف".. ثراء جبيل تحتفل بعيد زواجها الأول

فوجئ محبي ومتابعي النجم الإنجليزي العالمي، جيرمي أيرونز، بوجوده ضمن فعاليات افتتاح بطولة كأس العرب التي تقام مساء اليوم الاثنين في قطر.

وظهر "أيرونز" وهو يشارك بمشهد تمثيلي، إذ ظهر بزي عسكري على أرضية الملعب، وكان بمثابة مفاجأة كبيرة في الحفل.

يعد جيرمي أيرونز من أشهر نجوم هوليوود وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وسط كوكبة من النجوم وفاز بالعديد من الجوائز العالمية منها جائزة الأوسكار وجولدن جلوب؛ ونقدم لكم في التقرير التالي 10 معلومات عن جيرمي أيرونز.

1- فاز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم الدراما "Reversal of Fortune" عام 1991.

2- فاز بجائزة سيزار الفرنسية الفخرية عام 2002.

3- جسد الأداء الصوتي لشخصية "سكار" من فيلم الرسوم المتحركة "The Lion king" عام 1994.

4- شارك ببطولة فيلم "The Cello" عام 2023 تأليف تركي آل الشيخ.

5- كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "فلسطين 36".

6- رفض بطولة فيلم "The Silence of the Lambs" الذي ذهب في النهاية للنجم العالمي أنتوني هوبكنز، وفقا لموقع Imdb.

7- اشتهر بتجسيد شخصية مساعد باتمان "ألفريد" بفيلم الأبطال الخارقين " Batman v Superman: Dawn of Justice" عام 2016.

8- شارك مع النجم جيسون ستاثام في بطولة فيلم "Bee Keeper 2" المقرر عرضه خلال عام 2026.

9- زوجته هي الممثلة الإيرلندية سنيد كوزاك.

10-عضو لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2000.