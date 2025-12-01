إعلان

إميلي شاه تحتفل بالكريسماس في أحدث ظهور مع مينا مسعود

كتب- مروان الطيب:

07:59 م 01/12/2025
خضعت الممثلة الأمريكية، إميلي شاه لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إميلي شاه مرتدية فستان أنيق خطفت به الأنظار أثناء تناولها وجبة العشاء بأحد المطاعم الفاخرة.

كما ظهرت إميلي في صور أخرى وهي تتجول بأحد الشوارع مستمتعة بأجواء الكريسماس، برفقة زوجها النجم مينا مسعود.

وتواصل إميلي شاه نشر العديد من الصور التي تجمعها بزوجها مينا مسعود في العديد من المناسبات، وكان آخرها ظهورهما معا في سباقات فورمولا وان في لاس فيجاس، والتقطا العديد من الصور التذكارية هناك.

كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

احتفلت الممثلة، إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود نهاية شهر أغسطس الماضي، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

وفوجئ جمهور إميلي شاه خلال الفترة الماضية بتعرضها لوعكة صحية بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

آخر أعمال النجم مينا مسعود

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

مينا مسعود إميلي شاه

