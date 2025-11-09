ملكة المسرح.. أنغام تبهر متابعيها بجلسة تصوير مميزة في حفل موسم الرياض

مي عمر تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل "الست موناليزا" رمضان 2026

أميرة أديب بجيبة قصيرة و ريهام حجاج أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24

بعد دعم مي عمر لـ آن الرفاعي.. أول رد من دينا الشربيني

شاركت المطربة أنغام متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من مشاركتها في حفل موسم الرياض 2025.

ونشر أنغام مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "موسم الرياض النسخة السادسة ، 6 نوفمبر 2025".

تفاعل الجمهور مع الصور، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمرر ماشاء الله"، "حبيبتي الجمال كله"، "أجمل ليلة بصوتك"، "صوت مصر"، "ملكة الغناء على المسرح".

تستعد المطربة الكبيرة أنغام لإحياء حفل ضخم في سفح الأهرامات يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر المقبل، في ليلة موسيقية استثنائية.

ويشارك أنغام في الحفل المايسترو الكبير هاني فرحات الذي يقود الأوركسترا المصاحبة لها.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق أنغام من مصر والعالم العربي.

اقرأ أيضا..

مي عمر تكشف صورًا من كواليس تحضير مسلسل "الست موناليزا" رمضان 2026

بحضور علاء وجمال ونجوم الفن.. 25 صورة من عزاء والد محمد رمضان في مسجد الشرطة