"قالي بحبك في العربية".. هنادي مهنا تتحدث عن قصة الحب التي جمعتها بـ أحمد خالد صالح

كتبت- نوران أسامة:

05:33 م 09/11/2025
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى2
    صور حفل زفاف هادي مهنى
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا4
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح2
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح4
    هنادي مهنا وزوجها.
    هنادي مهنا
    هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح 4
    صور من حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا
    هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح6
    هنادي مهنى وزوجها
    هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح1
    هنادي مهنى وزوجها أحمد خالد صالح5

كشفت الفنانة هنادي مهنا، في لقاء سابق مع الفنانة يسرا ببرنامج "كلام في الحب"، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وقالت هنادي: "كنا أصحاب وبنتقابل كتير، وفي يوم كنا بنتكلم وبنتصور، وكل واحد فينا كان في لوكيشن تصوير مختلف، واتكلمنا ساعة، ومن هنا بدأت حاجة غريبة، حسّيت براحة ناحية أحمد من غير ما أفهم ليه".

وتابعت: "وفي يوم كنا خارجين يوم عادي، وأنا كنت في أكتوبر وهو في المعادي، ورغم إني كنت ناوية أريح في البيت، لقيت نفسي بلبس وبنزل، وفي ربع ساعة كنت في الطريق، ولما شافني قالّي: (هنادي، أنا بحبك).. وكنا في العربية".

يُذكر أن الفنانة هنادي مهنا يُعرض لها حاليًا فيلم "السادة الأفاضل" في جميع دور العرض، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، ناهد السباعي، طه دسوقي، وانتصار، وعدد من الفنانين.

