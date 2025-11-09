كشفت الفنانة هنادي مهنا، في لقاء سابق مع الفنانة يسرا ببرنامج "كلام في الحب"، عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وقالت هنادي: "كنا أصحاب وبنتقابل كتير، وفي يوم كنا بنتكلم وبنتصور، وكل واحد فينا كان في لوكيشن تصوير مختلف، واتكلمنا ساعة، ومن هنا بدأت حاجة غريبة، حسّيت براحة ناحية أحمد من غير ما أفهم ليه".

وتابعت: "وفي يوم كنا خارجين يوم عادي، وأنا كنت في أكتوبر وهو في المعادي، ورغم إني كنت ناوية أريح في البيت، لقيت نفسي بلبس وبنزل، وفي ربع ساعة كنت في الطريق، ولما شافني قالّي: (هنادي، أنا بحبك).. وكنا في العربية".

يُذكر أن الفنانة هنادي مهنا يُعرض لها حاليًا فيلم "السادة الأفاضل" في جميع دور العرض، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، ناهد السباعي، طه دسوقي، وانتصار، وعدد من الفنانين.

