في غيبوبة وحالته مازالت حرجة.. تطورات الوضع الصحي لـ إسماعيل الليثي

كتب : مصطفى حمزة

03:41 م 09/11/2025
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي

يخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للمتابعة بالعناية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، بعد تعرضه لحادث مروع.

وتحدث مصدر في نقابة المهن الموسيقية لـ"مصراوي"، عن حالة إسماعيل الليثي، وقال: "الحالة مازالت حرجة، وخاصة مع معاناته من كسر في الجمجمة".

وتابع: "الأطباء نجحوا فى وقف النزيف، لكن مازال غائب عن الوعي، في غيبوبة تامة، وتحت الملاحظة".

وتعرض المطرب إسماعيل الليثي، وأعضاء فرقته الموسيقية لحادث سير مروع، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمحافظة أسيوط، ونقل المطرب إلى المستشفى في غيبوبة تامة، ويعاني من كسر في الجمجمة، وكسور متعددة في الضلوع والذراع الأيمن.

إسماعيل الليثي العناية المركزة مستشفى ملوي التخصصي المنيا

