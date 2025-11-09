في غيبوبة وحالته مازالت حرجة.. تطورات الوضع الصحي لـ إسماعيل الليثي

"قالي بحبك في العربية".. هنادي مهنا تتحدث عن قصة الحب التي جمعتها بـ أحمد

يخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للمتابعة بالعناية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا، بعد تعرضه لحادث مروع.

وتحدث مصدر في نقابة المهن الموسيقية لـ"مصراوي"، عن حالة إسماعيل الليثي، وقال: "الحالة مازالت حرجة، وخاصة مع معاناته من كسر في الجمجمة".

وتابع: "الأطباء نجحوا فى وقف النزيف، لكن مازال غائب عن الوعي، في غيبوبة تامة، وتحت الملاحظة".

وتعرض المطرب إسماعيل الليثي، وأعضاء فرقته الموسيقية لحادث سير مروع، أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمحافظة أسيوط، ونقل المطرب إلى المستشفى في غيبوبة تامة، ويعاني من كسر في الجمجمة، وكسور متعددة في الضلوع والذراع الأيمن.